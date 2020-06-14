حكاية الإرهابي "أبو شنب مستعار" ودوره في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أصدرت اليوم، محكمة جنايات أمن الدولة العليا، حكمًا بإعدام 3 عناصر من جماعة الإخوان الارهابية، لإدانتهم بالاشتراك في محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، يوم 24 مارس 2018، ومن بين المحكومين بالإعدام، الإرهابي "معتز مصطفى" والذي ألقي القبض عليه، مرتديا "شنب مستعار" إمعانا منه في التخفي.

حكاية "معتز" بدأت حين وضع قطاع الأمن الوطني، خطة محكمة لتتبع كوادر البؤرة الإرهابية المنفذة للحادث، وتضييق الخناق عليهم وصولاً لضبطهم، وأسفرت عن تحديد "معتز"، الذي كان مختبئأ بإحدى الشقق السكنية في الإسكندرية، وباستهدافها أُلقي القبض عليه وبحوزته طبنجة عيار 9 مم، وكمية من الطلقات ومفجري عبوات ناسفة، وكمية من المواد التي تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة، وأدوات للتنكر "شنب"، ونشرت وزارة الداخلية صورتين للمتهم، واحدة بـ"شنب" والأخرى بدونه.

وأكدت نتائج الفحص والمعلومات، انتماء "معتز" لحركة حسم الإرهابية، إذ سافر وعدد من عناصر الحركة إلى الخارج في عام 2017، لتلقي دورات تدريبية في مجال استخدام الأسلحة المختلفة وتصنيع العبوات المتفجرة، وشارك عقب عودته للبلاد في رصد عدد من الأهداف المهمة والحيوية في المحافظة، وبينها موكب مدير أمن الإسكندرية الأسبق.

وعن يوم الحادث، لفتت التحريات إلى أنّ "معتز" تنكر وقاد السيارة المفخخة المستخدمة في الحادث، وتركها في مكان التنفيذ بشارع المعسكر الروماني، عقب تفعيل الدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع المتهمين المحبوسين، وهما "معتز" و"باسم"، وأسندت لهما ولـ9 آخرين هاربين، اتهامات تولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية الأسبق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم، وتخريب أملاك عامة، وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية، والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروعة، وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.

قطاع الأمن الوطني، أجرى تحريات مكثفة بشكل سري عن باقي عناصر البؤرة، وحدد مكان 10 متهمين لقوا جميعهم مصرعهم، بعدما بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن داخل وكرين إرهابيين في البحيرة وأسيوط.