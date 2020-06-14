"إعدام ومؤبد وإعادة تأهيل".. نص الحكم على متهمي محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، منذ قليل، حكمها في قضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، حيث عاقبت 3 متهمين بالإعدام شنقا، كما عاقبت 8 آخرين بالسجن المؤبد.

وشمل الحكم، إلزام المحكوم عليهم بالمؤبد، بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل، وإدراجهم على قوائم الإرهاب، وإلزام المتهمين جميعًا بدفع قيمة ما أتلفوه، وقدرته المحكمة بمبلغ 244 ألفت و357 جنيها، كما أمرت بوضع المحكوم عليهم بالمؤبد، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بعد انتهاء مدة العقوبة.

وتضم القضية 11 متهما، منهم 2 محبوسين و9 هاربين، وبحسب التحقيقات، فإن الإرهابي "معتز مصطفى" أحد الصادر بحقهم الحكم بالإعدام، قاد السيارة المفخخة، وتركها بمكان التنفيذ والانفجار، وكان يرتدي حينها "شارب مستعار" للتخفي، حيث تسبب في قتل اثنين من أفراد حراسة مدير الأمن.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تولي قيادة حركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام لها، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية الأسبق، وأفراد حراسته، وقتل اثنين منهم، وتخريب أملاك عامة، وإتلاف مركبات ووحدات سكنية، وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية، والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروعة، وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.

وفي يونيو 2018، أعلنت وزارة الداخلية، تمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد المتهمين والقبض على متهمين اثنين رئيسيين في الواقعة، وبتاريخ 20 مارس 2019، أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، والتي بدأت أولى جلساتها يونيو العام الماضي.