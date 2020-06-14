تخصيص مقرين لتلقي اعتذار المعلمين عن أعمال الثانوية العامة بأسيوط

بدأت، اليوم، لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط، تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، وذلك لمدة يومين، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحظر دخول أي معلم بدون كمامة.

وشهدت مقار قبول الاعتذارات إقبالًا من المعلمين الراغبين في الاعتذار، وخصصت اللجنة مقرين لتلقي الطلبات، الأول بمدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات، وخُصص للمعلمات، والثاني بمدرسة الحرية وخُصص للمعلمين، كما تم تقسيم كل مقر لمنافذ، كل منفذ يضم إدارتين فقط منعًا للتزاحم.

وفى سياق متصل، أعلنت اللجنة عبر لوحات إرشادية الشروط التى يجب توافرها حتى يتم قبول اعتذارات المعلمين عن عدم المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية، وتشمل تقديم تقرير قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث، وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية يؤكد مرض المعلم.

وفي حال الحصول على إجازة بدون مرتب يقدم المعتذر المستند الدال على ذلك، وكذلك في حال العمل جزء من الوقت، أو أن ينطبق على المعلم نسبة عجز 5%.

ومن ضمن حيثيات قبل الاعتذار وجود طفل رضيع حتى سنتين، وتقدم المعلمة أصل شهادة ميلاد، أو وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويقدم المعلم تقريرًا طبيًا وشهادة ميلاد.

وفي حال فاة الزوج أو الزوجة تُقدم شهادة وفاة لا تتجاوز العام، أما بالنسبة لعمل الزوج بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد، فيتم تقديم خطاب معتمد من جهة العمل.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حال ندب الزوجين لأعمال الامتحانات، يقبل أحدهما فقط.