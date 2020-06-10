"تعليم أسيوط" تستعد للثانوية العامة بتعقيم اللجان والاستراحات

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعداداتها لامتحانات شهادة الثانوية العامة، والتي ستبدأ يوم 21 من الشهر الجاري، في ظل استعدادات خاصة، وفرتها المحافظة والمديرية لهذا الشأن حيث جرى إعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع أسئلة للثانوية العامة، وتجهيز جميع اللجان وتعقيمها فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم بصفة يومية.

وقال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، إنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات للامتحانات، بتجهيز مقار اللجان والبالغ عددها 94 لجنة ثانوية عامة موزعة على المراكز والأحياء، فضلا عن تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان وعددها 2 استراحة بمدينة أسيوط واستراحة بكل إدارة تعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى إنه جرى عقد عدة بروتوكولات بين "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء"، استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي، وتوفير كل الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة، فضلا عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة، فضلًا عن تجهيز لجان الامتحانات البالغ عددها 94 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية.

وعقد المحافظ إجتماعا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية المختلفة للتأكيد على الانتهاء من جميع الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير لمواجهة فيروس كورونا المستجد حماية لأبنائنا الطلاب وجميع العاملين وشهد الاجتماع مناقشات بين الوزير المحافظ ومديري الإدارات التعليمية لتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لرفع كافة الاشغالات من محيط المدارس ومنع انتشار الباعة الجائلين ومنع الزحام أمام اللجان أثناء دخول أو خروج الطلاب من اللجان وتوفير كافة الاحتياجات لانتظام أعمال الامتحانات.

وشدد "سعد "على ضرورة تعقيم وتطهير كافة اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفر الأمن والهدوء وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة والتأكيد على دخول اللجان بالكمامات بالنسبة للطلاب وجميع العاملين والملاحظين باللجان واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والامكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم مشيرًا إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة.