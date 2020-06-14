وكيل "أوقاف الإسكندرية" يوصي بإجراءات جديدة في المساجد

اجتمع الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، مع مديري الإدارات الفرعية بحضور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي، مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة لمناقشة الحالة العامة للإدارات وأوضاع المساجد.

وأوصى وكيل الوزارة بضرورة النظافة الدورية للمساجد، مع التأكيد على ضرورة متابعة الأئمة للمناطق التى كلفوا بمتابعتها واستمرار رفع التقارير عن الحالة العامة لها.

وأكد رفع جميع اللافتات الخاصة بالجمعيات وإزالتها والتأكد من خلو جدران المساجد وابوابها منها، بالإضافة إلى الإعلان عن صكوك الأضاحي بجميع المساجد عن طريق الملصقات وغيرها من وسائل الإعلان.

وأوضح أنه لابد على الإدارات الفرعية برفع تقارير دورية للغرفة عمليات المديرية عن الحالة العامة للإدارات والمساجد. وأكد الشيخ خشبة ان جميع الإدارات تعمل بجد ونشاط وان الجميع يعمل لتحقيق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن الأوضاع بالمحافظة مستقرة وان الشعب السكندرى على قدر كبير من الوعى والفهم.

واشاد وكيل الوزارة بالجهود التى يبذلها كل منتسبى الأوقاف فى هذه الأزمة مؤكدا أن هذا هو العهد بالاوقاف ومنتسبيها فى كل أزمة ومحنه.