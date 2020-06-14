فتح باب التقدم للحصول على وحدات سكنية في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فتح باب التقدم للحصول على 82 وحدة سكنية مقدمة من مديرية إسكان المحافظة لأبناء مطروح بعمارات الكيلو 4 الجديدة.

ومن المقرر أن تستمر مدة الإعلان عن الوحدات السكنية 15 يوماَ تبدأ من اليوم الأحد، للانتهاء من الأوراق المطلوبة وتجهيزها.

وقال شعيب إن "سداد المقدم يبدأ يوم الأربعاء الأول من يوليو ولمدة 21 يوما، بخدمة المواطنين بمركز ومدينة مرسى مطروح، حيث سيتم دفع مقدم 7000 جنيه عند تقديم الطلب و10000 جنيه حال تخصيص الوحدة السكنية، بإجمالى 17 ألف جنيه للمتقدم بعد انطباق الشروط والضوابط عليه، و500 جنيه إيجار شهري تسدد على 20 عاما".