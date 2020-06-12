صور.. محافظ مطروح: بدء رصف الطريق السياحي المزدوج "سملا - علم الروم"

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية فى رصف الطريق السياحى "سملا - علم الروم" شرق مدينة مرسي مطروح مع توسعة وتطوير الطريق باعتباره المدخل الشرقى ومحور رئيسى لمدينة مرسى مطروح مع تخفيف الضغط والكثافة المرورية على شارع الاسكندرية خاصة خلال موسم الصيف السياحى.

وقال "شعيب" ،اليوم، الجمعة إن الطريق يبلغ طوله 7 كم مزدوج كشريان مرورى لتيسير حركة المواصلات، ويقلل من الكثافة والإزدحام المرورى، حيث يجرى العمل بوضع طبقة الأسفلت على مسافة 3.5 كم، بالإضافة إلى مرحلتى التشطيب لوضع طبقة أسفلتية، وجزء به طبقة السن، والذى تنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان بمطروح.

ووجه محافظ مطروح بمزيد من الجهد لسرعة إنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة مع مراعاة مناسبب الطريق والميول اللازمة لصرف مياه الأمطار.

كما تابع محافظ مطروح جهود مجلس مدينة مرسى مطروح تحت إشراف وجية عبد الرازق رئيس المدينة فى أعمال توسعة دوران منطقة الكيلو 7 "حى الشروق" لتيسير حركة المواطنين والسيارات وتحقيق السيولة المرورية مع منع التعدى على الطريق.