محافظ مطروح: سحب رخص السائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامة

نبه اللواء خالدشعيب محافظ مطروح ،اليوم، بسحب عدد من رخص السائقين الذين لم يلتزموا بإرتداء الكمامة، بعد ايقاف أحد السائقين بطريق مطروح الإسكندرية وسحب رخصه.

كان "شعيب" تفقد اليوم، موقف سيارات الكيلو 2 وشركة أتوبيس غرب الدلتا، مع التشديد على المتابعة الدورية من خلال إدارة المرور ومباحث المرور وإدارة المواقف وشركة غرب الدلتا والتنبية على جميع السائقين وتغليط معاقبة أى مخالفة مع فرض غرامات مخالفة.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولة ميدانية على إلتزام جميع السائقين والركاب وأصحاب المحال بإرتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم ومعاقبة أى مقصر وتوقيع غرامات المخالفة مع ضرورة شعور الجميع بالمسئولية فى الحفاظ على صحة وسلامة الأخرين. ياتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمحافظ مطروح بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا حفاظا على سلامة وصحة المواطنين