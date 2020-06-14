رئيس "اقتصادية القناة": نعكف على تعديل قانون الهيئة وتعديل لائحته

قال يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف العربي وكيل اللجنة والأعضاء، إن الهيئة تعكف حالياً على تعديل قانون الهيئة وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، والمعدل بقانون رقم 27 لسنة 2015 مع مجلس الوزراء، تمهيدا لتعديل وتفعيل بعض الحوافز غير الضريبية والجمركية؛ لتتناسب مع الأوضاع الحالية بهدف استقطاب استثمارات جديدة وزيادة تمكين المنطقة من أدائها لدورها، وصولا لتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن هناك دراسة لتعديل مشروع القانون بالهيئة، يتضمن عددا من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ويعطي بعض الصلاحيات للهيئة، ما يسهم في التعامل مع عدد من التحديات التي ظهرت خلال الفترة السابقة، خصوصًا ما يتعلق بتشابك عدد من الملفات بين مجموعة من الوزارات والجهات الأخرى.

وأضاف زكي إن المنطقة تعمل على دراسة حالية بوجود استثمارات في مجال الصناعات الطبية والتي تتمتع باحتياجات محلية وإقليمية، خصوصًا مع ظل المتطلبات في القطاع الطبي نتيجة جائحة كوفيد-19.

من جهة أخرى وردا على تساؤلات بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية بخروج بعض المستثمرين من المنطقة الاقتصادية وتعطيل بعض الاستثمارات، أكد رئيس الهيئة الاقتصادية أن أحد الشركات أعربت عن رغبتها في التوسع في استثماراتها بمنطقة أخرى بسبب عدم وجود حوافز خاصة، ولم يكن هناك أي تقصير أو إخفاقات من الهيئة، وهناك شركة أخرى ترغب في العمل ببعض المجالات الصناعية التي تستلزم موافقات خاصة من الدولة مثل الحديد والصلب.

وترغب في التعامل مع السوق المحلي بنسبة 100% وطرح منتجاتها للسوق المحلي، ولكن نحن كمنطقة نعمل بسياساتنا الخاصة دون الإخلال بالإطار والسياسة العامة للدولة المصرية، ولذا لن نستطيع الخروج عن التعامل العام الذي تقوم به الدولة في هذا الملف لكن هناك جهود تقوم بها الهيئة الاقتصادية لتذليل العقبات في هذا الملف.