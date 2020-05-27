 ثالث شحنة وقود إيرانية تقترب من المنطقة الاقتصادية التابعة لفنزويلا

قالت بيانات رفينيتيف أيكون، إن ثالث شحنة من مجموعة ناقلات إيرانية تنقل الوقود إلى فنزويلا المتعطشة له تقترب من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلد الواقع بأمريكا الجنوبية، اليوم، في حين يجري الاستعداد لتفريغ الشحنتين السابقتين، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

ودخلت الناقلة بيتونيا التي ترفع علم إيران البحر الكاريبي، أمس الاثنين بعد أن عبرت المحيط الأطلسي متبعة المسار نفسه الذي اجتازته الناقلتان السابقتان فورتشن وفورست.

واستقبل طارق العيسمي وزير النفط الفنزويلي فورتشن في مصفاة إل باليتو التي تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) وشكر إيران على دعمها وسط هذه الأزمة التي دفعت مواطني فنزويلا للانتظار في صفوف طويلة للحصول على البنزين.

وانتقدت الولايات المتحدة هذه الصفقة بين البلدين العضوين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إذ أن الدولتين تخضعان لعقوبات.

وقال مسؤول أمريكي هذا الشهر إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الرد على هذه الشحنات مما دفع الحكومة الإيرانية لتحذير واشنطن من أي عمل عسكري.

ولم يبد أن الناقلات واجهت أي تدخل أثناء رحلتها، وغيرت الناقلة فورست، وهي الثانية في مجموعة الناقلات، وجهتها إلى مرسى تابع لمصفاة كاردون التي تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية حيث يُتوقع أن ترسو يوم الثلاثاء وفقا لمصدرين ولبيانات أيكون التي توضح مسارها.