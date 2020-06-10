المنطقة الاقتصادية بالقناة: اتخذنا الإجراءات الوقائية ضد كورونا

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن المنطقة اتخذت كل الإجراءات الوقائية اللازمة لعدم تفشي فيروس كورونا بين العاملين هناك، حيث يتواجد بالمنطقة الاقتصادية 6 موانئ والساحات الخاصة بها، وكذا المشروعات الصناعية الموجودة في المنطقة.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي"، ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ومنذ بداية الأزمة وحتى الآن اتخذت المنطقة الصناعية إجراءات دقيقة، ما أدى إلى عدم وجود تأثير مباشر جراء جائحة كورونا بالموانئ والمنطقة الصناعية بشكل عام، موضحا أن الاجتماع الأخير الذي جمعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء لدراسة القوانين المنظمة للعمل في المنطقة الصناعية، وذلك من خلال تقديم حوافز لأداء الأعمال في المنطقة بعد توحيد مجموعة من اللوائح التنفيذية.

وأكد أنه سيتم تمكين تنفيذ بعض الحوافز غير الضريبية لجلب أكبر قدر من المستثمرين ولتسهيل بيئة أداء الأعمال في المنطقة، التي ستساعد فيها بعض التعديلات التشريعية المقترحة: "هتمثل حوافز جيدة للمستثمرين خلال الفترة القادمة"، مشيرا إلى أن المنطقة لديها خطة طموحه لاجتذاب المستثمرين، بينما هناك الكثير من المتغيرات جراء انتشار فيروس كورونا والذي يعاني منه العالم كله، فيما تسعي المنطقة لإقامة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وفق خطة واضحة حتى عام 2025.