محافظ مطروح يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، وخطة التأمين وتوفير الراحة للطلاب والمراقبين والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات التي تبدأ الأحد المقبل الموفق 21 يونيو، وتنتهي 21 يوليو المقبل.

حضر الاجتماع الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ونائب مدير أمن مطروح و رؤساء المدن والمستشار العسكرى للمحافظة ومديري المديريات ورؤساء اللجان والإدارات المعنية.

وأكد شعيب إجراءات التعقيم والتطهير بجميع اللجان، بداية من الأسبوع الحالي، وحتى نهاية الامتحانات، والحرص على توفير سبل الراحة للمراقبين والطلاب من خلال التنسيق بين الجهات وتشكيل غرف عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن، وإحكام السيطرة على حركة توصيل أوراق الأسئلة والإجابات بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن مع مديرية أمن مطروح والمستشار العسكري.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة توافر الكمامات والمطهرات باللجان واستمرارية أعمال النظافة في اللجان والاستراحات، والعمل على توفير الجو النفسى الملائم للطلاب من خلال عمل مظلات انتظار بكل لجنة، وتوفير مياه الشرب والمبردات والمراوح والتكيفات وتوفير كل الاحتياجات، وتوفير طبيب وسيارة اسعاف بكل لجنة، مع الاستعداد لمواجهة أي عقبات وسرعة حل أي مشكلة خاصة بالامتحانات من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات متابعة سير الامتحانات والجهات المعنية بها والتنسيق ومتابعة الشكاوى.

وعرضت نعمة حمدي مدير إدارة المجالس بالمحافظة خطة التنسيق بين جميع الجهات لخط سير الامتحانات، بداية من وصول أوراق الأسئلة والإجابات حتى انتهاء الإمتحانات، من حراسة وتأمين وتعاون بين الجهات المعنية، ومنها توفير طبيب وسيارة إسعاف بكل لجنة، وتوافر مياه الشرب والكهرباء والاتصالات والخبز لاستراحات المراقبين.

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح 10 لجان على مستوى المحافظة، وهى 4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبراني وسيوة والسلوم، وجرى توفير 10 بوابات تعقيم إلكتروني للجان.

وأشار النيلي إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1838 طالبا وطالبة، ويتم التنسيق المبكر مع رؤساء المدن لإعداد اللجان والاستراحات وتطهيرها.