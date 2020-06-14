بسمة تنضم لفريق عمل فيلم "قبل الأربعين"

انضمت الفنانة بسمة، لأبطال فيلم "قبل الأربعين"، والذي يجري التحضير له حالياً، واختيار باقي الفنانين المشاركين في العمل، على أن تبدأ مرحلة التصوير فور انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد. وأكدت "بسمة" في بيان لها، أنها سعيدة بانضمامها لهذه الفكرة الرائعة التي تدور حولها محور أحداث العمل ككل وتتوقع لها رد فعل إيجابي من حيث الإيرادات والجمهور والنقاد وغيرهم بعد عرض الفيلم بدور العرض السينمائي.

أضافت "بسمة" أن السيناريست أحمد عثمان، أبدع في السيناريو، وجعلها في حالة تشويق أثناء قراءته.

يشار إلى أن أحداث فيلم "قبل الأربعين" تدور حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها من الأحداث.

فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، محمد علي رزق، معتز هشام، لبني ونس، وجميل برسوم، وآخرين، وهو من إنتاج شركة "بروماكس" للإنتاج والتوزيع السينمائي، سيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.