خبير اقتصادي تركي: بيانات معهد الإحصاء التركي للبطالة غير كاملة

علق الخبير الاقتصادي التركى محفي إيلماز على بيانات العمالة والتوظيف التى أعلن عنها معهد الإحصاء التركي فى تقرير شهر مارس للبطالة قائلاً أن بيانات البطالة التى أعلن عنها المعهد غير كاملة، وذكر إيلمازأن "عدد كبير من البطالة" لم يضاف إلى بيانات البطالة التى تم الإعلان عنها.

وأشار الاقتصادي الشهير محفى إيلماز إلى أن بيانات البطالة التى أعلنها معهد الإحصاء التركى ناقصة وغير دقيقة. مضيفاُ أن نسب البطالة الحقيقة 23.1 فى المائة، وأن هذه النسبة تزيد عن النسبة التى أعلن عنها معهد الإحصاء التركى بـ 13.2 نقطة.

وقال "نرى أن معدل البطالة الواسع هو 23.1 في المئة. هذا المعدل أعلى بعشر نقاط من معدل البطالة الرسمي (13.2 في المئة)".

وأضاف أيلماز أن البيانات التى يعلن عنها المعهد تكون سبباً للجدل فى كل مرة ورد فعل فى المجتمع، وأن بيانات التضخم والبطالة التى أعلن عنها هذه المرة هى الأكثر جدلاً بالنسبة للمجتمع.