صاحب جروب "first run" ينفي تنظيم مارثون جري بالإسكندرية: الصور قديمة

نفى أحمد رشاد صاحب جروب first run team، المسؤول عن تنظيم ماراثون كورنيش الإسكندرية، حقيقة الصور التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر عددا من الأطفال يمارسون الجري دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الصور تعود إلى شهر مارس الماضي.

وأضاف رشاد لـ"الوطن"، أن "الجروب غير مسؤول نهائيا عن أي تجمعات أقيمت خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الفريق حينما ينظم ماراثون يتخذ كل الإجراءات الرسمية وتتواجد سيارات الإسعاف".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورا من ماراثون جري أقيم بكورنيش الإسكندرية يوم الجمعة الماضي شارك فيه عدد من الشباب والأطفال، ما أثار الغضب.