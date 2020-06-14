رئيس البرلمان: لا نشرع لحزب سلطة.. وما حدث في الماضي يجب أن ننساه

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ردًا على رفض النائب طلعت خليل لمشاريع قوانين الانتخابات بدعوى أنَّها "تؤسس لحزب سلطة جديد"، إنَّ هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق والمجلس لا يشرع لحزب سلطة، وأي حزب يدّعي أنَّه حزب سلطة فهذا غير صحيح.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشاريع قوانين الانتخابات، أنَّ ائتلاف دعم مصر هو من تقدم بهذا التشريع، وهذا الائتلاف يضم عددًا كبيرًا من الأحزاب والمستقلين، مشيرا إلى أنَّ حزب "مستقبل وطن" استجاب لمقترحات كثيرة في أثناء مناقشة مشاريع القوانين وتمّ النزول لنسبة القوائم من المقاعدة الانتخابية لـ50% بعد أن كانت 75% بالمقترح الأول.

واختتم عبدالعال حديثه قائلا: "اللي حصل قبل كدة تاريخ يجب أن ننساه، والرئيس عبدالفتاح السيسي مفتتح على الأحزاب وكل القوى السياسية وهناك مجال كبير من الحوار".

جاء ذلك بالجلسة العامة للبرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المٌقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا آخرين.