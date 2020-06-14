بعد سجال 5 دقائق.. البرلمان يستأنف جلساته لمناقشة تعديل قوانين النواب

عاود الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لاستئناف الجلسة البرلمانية التي توقفت لمدة 5 دقائق، وذلك على خلفية الأزمة الدائرة حول النسبة المخصصة من المقاعد للمرأة في مشروع قانون مجلس الشيوخ.

طلب الدكتور "عبدالعال"، من المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تلاوة التقرير الذي أعدته اللجنة حول تعديلات قانون مجلس النواب، وتشمل "قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات"، والمقدم من الدكتور عبديالهادى القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 عضوًا، و4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرُقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمي، محمد عبد الغني وآخرون (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) و3 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، عفيفي كامل، أكمل قُرطام في ذات الموضوع.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أوقف أعمال الجلسة البرلمانية لمدة 5 دقائق خرج فيها من القاعة، ثم عاود ليستأنف عمل الجلسة لمناقشة مشروعات قوانين الانتخابات.

جاء ذلك على خلفية مطالبة النواب لرئيس المجلس بالالتزام بجدول أعمال الجلسة، والذي كان مقررًا أن تناقش قوانين الانتخابات.

وشهدت الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حالة جدل شديدة بسبب إصرار الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" على البدء في مناقشة قوانين مجلسي النواب والشيوخ، طبقًا للجدول الخاص للجلسات، في حين أن "عبدالعال"، بدأ الجلسة بمناقشة الموازنة العامة للدولة.

كما طالب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، بالالتزام بجدول أعمال الجلسات الخاص بمناقشة مشاريع قوانين الانتخابات، خصوصًا أن النواب لديهم جاهزية لهذا الأمر، عكس الموازنة فالنواب غير مستعدين الآن لمناقشتها، موجهًا حديثه لـ"عبدالعال" قائلًا: "أرجو أن تنحاز لرأي الأغلبية".