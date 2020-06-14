ابنة رجاء الجداوي: الأطباء رفعوا جرعة جهاز التنفس.. ادعوا لها

مر نحو 22 يومًا على حجز الفنانة رجاء الجداوي داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، ولا تزال الفنانة في خضم معركة تواجه فيها الفيروس المستجد بنفس راضية فلا تقول إلا "الحمد لله".

وقالت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إنَّ حالة والدتها مستقرة، وإنّها تتحدث معها من وقت لآخر لكن بكلمات قليلة نظرًا لبقائها على جهاز التنفس الصناعي، "بكلمها خفيف وبنقدر نسمع صوتها من خلال الجهاز".

وأضافت "أميرة"، لـ"الوطن"، أنَّ الفنانة رجاء الجداوي في حالة رضا ولا تردد سوى "يا رب والحمد لله وراضية"، مشيرة إلى أنَّ الأطباء أبلغوها أنَّهم رفعوا جرعة جهاز التنفس وأنَّها لا تزال بالرعاية المركزة.

وأكّدت أنَّ الأطباء لم يوضحوا سبب رفع الجرعة لكنهم على تواصل دائم معها واطلاعها بكل الجديد فيما يخص حالة والدتها، مشيرة إلى أنَّهم لم يحددوا موعد المسحة المقبلة بعد أن خرجت نتيجة مسحة "بي سي آر" المعلنة إيجابية.

وبينت أنَّ كل ما تحتاجه والدتها هو الدعاء لها، من الجميع حتى تعبر المحنة، متمنية أنَّ يدعو الجميع من أجل والدتها لشفائها واسترداد عافيتها.

وقبل يومين، أُعلنت نتيجة المسحة الثانية للفنانة والتي اتضح إيجابيتها، وما زالت رجاء الجداوي تخضع للعناية المركزة في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد أن جرى حقنها بمصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بوزارة الصحة والسكان.