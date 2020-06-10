الصحة: رجاء الجداوي تلقت البلازما مثل أي مريض وحالتها بدأت في التحسن

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، إن الفنانة رجاء الجداوي، تلقت البلازما مثل أي مريض ينطبق عليه شروط تلقي البلازما ضمن البروتوكول، لافتة إلى أنها كانت من الحالات الشديدة، وحدث لها مضاعفات، وبعد تلقيها بدأت الأمور في التحسن نسبيا.

وأضافت العسال، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلاميات مني عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أن وزارة الصحة، لم تجبر المرضي الذين تعافوا من فيروس كورونا على التبرع بالبلازما، لكن نطالبهم بالتبرع للمساعدة في شفاء شخصين.