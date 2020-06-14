تبدأ اليوم.. التفاصيل الكاملة لقبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم المحلي عن فتح باب اعتذارات المعلمين عن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، وخصصت الوزارة مقرات على مستوى الجمهورية لقبول اعتذارات المعلمين، ويتم البدء في استقبال طلبات الاعتذار بداية من اليوم، الأحد، 14 يونيو وتستمر حتى الثلاثاء 16 يونيو الجاري.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، الحالات التي يقبل فيها اعتذار المدرسين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وخطوات إرسال طلب إلكترونيا، عبر موقع معلومات وزارة التربية والتعليم، ومقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية، للمعلمين المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020.

مقرات قبول اعتذارات المعلمين على مستوى الجمهورية

- القاهرة، مدرسة المجمع الحرفي بالوايلي، ومدرسة الوايلي للتربية الفكرية.

- الجيزة، مدرسة الشهيد أحمد محمد سيد الإعدادية، مدرسة السعيدية الثانوية.

- القليوبية، مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات.

- المنوفية، مدرسة السلام الابتدائية بشبين الكوم.

- الغربية، مدرسة الأقباط الإعدادية، مدرسة طنطا الثانوية بنات.

- الشرقية، مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة.

- الدقهلية، مدرسة شجرة الدر الإعدادية.

- الإسكندرية، مدرسة نبوية موسى الإعدادية.

- البحيرة، مدرسة عاشور العبد الإعدادية.

- كفر الشيخ، مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية.

- دمياط، مدرسة عمر مكرم الابتدائية.

- بورسعيد، مدرسة إبراهيم الرفاعي الرسمية.

- الإسماعيلية، مدرسة التربية الفكرية.

- السويس، مدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات.

- مطروح، القاعة الكبرى بالمديرية.

- شمال سيناء، مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات.

- جنوب سيناء، مقر إدارة شئون الطلبة بالمديرية.

- بني سويف، مدرسة عمر بن عبد العزيز 2 الابتدائية.

- الفيوم، مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة.

- المنيا، مدرسة الفريق صفي الدين الثانوية بنين "رجال"، مدرسة الشهيد محمد جمال الإعدادية بنين "سيدات".

- أسيوط، مدرسة الحرية الرسمية لغات "رجال"، مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات "سيدات".

- سوهاج، مدرسة الحديثة الإعدادية بنات "سيدات"، مدرسة صلاح سالم الإعدادية "رجال".

- قنا، مدرسة مدينة العمال الابتدائية المشتركة "رجال"، مدرسة السادات الابتدائية "سيدات"

- الأقصر، مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية "رجال"، مدرسة خالد بن الوليد الثانوية "سيدات".

- أسوان، مدرسة أسوان الثانوية التجارية المتقدمة "رجال"، مدرسة الثانوية بنات "سيدات".

- الوادي الجديد مدرسة الشهداء الإعدادية "رجال"، مدرسة صلاح الدين الإعدادية "بنات".

- البحر الأحمر، مدرسة البحر الأحمر الابتدائية "رجال"، مدرسة الغردقة الابتدائية "سيدات".

ضوابط قبول اعتذار المدرسين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

سيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة، وقد حددت الوزارة حالات القبول كالتالي:

ـ قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

ـ إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

ـ العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

ـ نسبة عجز 5%.

ـ وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

ـ وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

ـ وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

ـ الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

ـ ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

ـ الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

خطوات اعتذار المدرسين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

يمكن للمدرسين الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، من خلال الضغط هنا ، عبر موقع معلومات وزارة التربية والتعليم بوابة المعلم.

ـ يجب إدخال كود المعلم

ـ الرقم القومي

ـ وكلمة السر

ثم سيكون عليه وضع سبب عدم المشاركة، وفقًا للمحددات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وإرفاق المستندات اللازمة.