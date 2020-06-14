نائب: قانون الانتخابات المقدم من "دعم مصر" به أخطاء كبيرة

شن النائب طلعت خليل هجوماً عنيفاً على الحوار المجتمعي الذي أجراه حزب مستقبل وطن، وقال إنه حضر اجتماعاته ووجد أنه لم يكن حواراً حقيقياً وإنما شكلياً وظهر في الانقسام.

وأضاف "خليلي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أُثناء مناقشة مشروع قانون مجلس النواب، أن هذا القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر به أخطاء كبيرة ولن يكون ممثلاً حقيقياً للشعب المصري، وهذا خطر على الدولة المصرية، لأنه يشرعن لحزب سلطة جديد، ويؤسس لأحزاب موالاة جديدة، معلناً رفضه لمشروع القانون وطلب بإعادته للجنة التشريعية للنظر فيه من جديد.