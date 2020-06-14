رئيس العراق: أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين لإعادة إعمار البلاد

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، إن بلاده حريصه على إقامة علاقات متينة مع الكويت انطلاقاً من الأواصر الأخوية والوشائج التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، موضحا أن المراحل المتقدمة التي قطعها البلدان في التعاون والعمل المشترك تدعو إلى التفاؤل.

وأشار صالح خلال لقائه بوزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى أهمية الانفتاح الاقتصادي بين البلدين وتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت لإعادة إعمار العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".

وأوضح صالح، أن الأزمات السياسية والاقتصادية وانتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" تتطلب من دول المنطقة المزيد من التنسيق والتكاتف لتجاوز هذه الأوضاع بغية ترسيخ ركائز الاستقرار والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب.

ونقل وزير الخارجية إلى الرئيس العراقي دعوة من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت، ووعد صالح بتلبيتها في أقرب فرصة.

وقدم وزير الخارجية الكويتي التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي مجدداً دعم بلاده للعراق في المجالات كافة، وحرصها على مدّ جسور التعاون ومساندتها الكاملة لاستقرار العراق والحفاظ على سيادته.