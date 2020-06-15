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محمود مسلم

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 15-6-2020 في مصر

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الوطن
12:10 ص | الإثنين 15 يونيو 2020
أسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة

ترصد "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في السوق المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو، والتي تنوعت بين الفراولة والموز والبطيخ والجوافة على النحو التالي:

العنب

بلغ سعر كيلوجرام العنب 10 جنيهات، والبناتي بـ15 جنيهًا.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 9 جنيهات.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 5 جنيهات.

الفراولة

جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ5 جنيهات.

 

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 4 إلى 8 جنيهات للكيلوجرام.

البطيخ

سعر كيلو البطيخ بـ 6 جنيهات، جاء متوسط سعر البطيخ بين 20 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 8 إلى 10 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 15 إلى 25 جنيها.

الخوخ

سعر كيلوجرام الخوخ من 6 إلى 7 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.