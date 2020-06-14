بوتين يستعرض قوة روسيا: "نبمر وان" في الأسلحة الجديدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تحتل المرتبة الأولى من حيث تطوير الأنواع الجديدة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقال بوتين، خلال مقابلة مع قناة "روسيا-1"، اليوم: "نحن لا نقوم فقط بتحديث الإمكانات التقليدية في الخدمة العسكرية، بل ونقدم منظومات جديدة، وبهذا المعنى يمكننا القول بثقة إننا نحن رقم واحد في العالم اليوم".

وأضاف بوتين: "لقد كان علينا أن نواصل بناء خططنا، لضمان الأمن غير المشروط لبلادنا روسيا"، مشيرا إلى أن نفس أنواع الأسلحة التي تمتلكها البلاد اليوم ستظهر في المستقبل لدى القوى العسكرية الرائدة الأخرى في العالم.

وأوضح بوتين: "يمكنني الآن أن أكرر أن القوى العسكرية الرائدة في العالم سيكون لديها بالتأكيد نفس الأسلحة التي تمتلكها روسيا اليوم، أعني أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولكن حتى الآن ومنذ العام 2018 لم يكن لدى أحد مثل السلاح الروسي".