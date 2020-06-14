بوتين ينتقد ردود فعل حكام الولايات الأمريكية على توجيهات ترامب

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الاحتجاجات، التي تشهدها الولايات المتحدة، على خلفية مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، على يد الشرطة.

ونقلت القناة الأولى الروسية تصريحا لبوتين أدلى به في برنامج "موسكو - الكرملين - بوتين"، وانتقد فيه ردود أفعال حكام الولايات الأمريكية على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وقال بوتين: "الرئيس ترامب يقول إنه من الضروري فعل كذا وكذا، والحكام (الولايات) يقولون اذهب أنت بعيدا"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وقال بوتين إن "ما حدث هناك (الولايات المتحدة) هو تمظهر لبعض الأزمات الداخلية العميقة، في الواقع، نحن نراقب هذا منذ فترة طويلة. منذ اللحظة التي وصل فيها الرئيس الحالي إلى السلطة، عندما فاز بشكل واضح وبطريقة ديمقراطية، فإن الطرف الخاسر اختلق جميع أنواع الخرافات، فقط للتشكيك في شرعيته".

وشهدت الولايات الأمريكية موجة احتجاجات عنيفة، إثر وفاة مواطن أمريكي من أصل إفريقي في مدينة مينيابوليس على يد شرطي أبيض.

وبعد الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب ونهب، طالب ترامب حكام الولايات بنشر الحرس الوطني، لكن مسؤولي السلطات في عدة ولايات ومناطق قالوا إن بإمكانهم التعامل مع الاضطرابات بدون تدخل الحرس الوطني أو الجيش.

وانتقد ترامب عمل عدد من حكام الولايات واتهمهم بالتقصير، ودعاهم إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف أعمال الشغب والتخريب.

كانت الخارجية الروسية أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات استخدام العنف من قبل الشرطة والاعتقالات غير المبررة بحق الصحفيين خلال تغطيتهم الاحتجاجات واسعة النطاق التي تشهدها حاليا الولايات المتحدة.