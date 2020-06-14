بنتلي تطلق أخر نسخة من محرك V8 على آخر سيارة Mulsanne Mulliner

أطلقت شركة Bentley المحرك القوي نوع V8 سعة 6 ¾ ليتر تصميم V8 .

وقد تم تجميع المحرّك الأخير بواسطة الفريق المحترف المكون من سبعة أشخاص والذي يجمع أفراده فيما بينهم خبرة طويلة تصل إلى 105 سنة بصناعة محرّك V8 المتميز من Bentley.

ويتميّز محرك L-Series بكونه استمر في خط الإنتاج لأكثر من 60 سنة ومع نفس التصميم كالنسخة الأولى من العام 1959.

وسيتم تركيب المحرّك الأخير من هذه السلسلة على السيارة الثلاثين والأخيرة من نسخة Mulsanne Mulliner التي يتم تخصيصها وفقاً للرغبة الشخصية للعميل.

ويجري مع هذه السلسلة المخصَّصة وقف مرحلة إنتاج سيارة Mulsanne.

وقال فراس قندلفت، مدير التسويق والاتصالات لدى Bentley في الشرق الأوسط، أفريقيا والهند: "يمتّع عدد غير محدود من مالكي طرازات Bentley في المنطقة بامتياز ركوب بعض أفخم السيارات التي تم صنعها على الإطلاق والمزوَّدة بهذا المحرّك التاريخي نوع V8 سعة 6 ¾ ليتر.

كل واحد من محرّكات سلسلة L-Series البالغ عددها 36.000 والمصنَّعَة على مدى السنوات الستين الماضية جرى ابتكاره يدوياً في مشغل المحرّكات الموجود بمقرّ شركة Bentley في كرو.

حتى أن المحرّك المعاصر يستغرق صنعه 15 ساعة، ويتم اختيار المكوّنات الداخلية الرئيسية بشكل فردي لتكوّن مجموعة متوائمة ومتوازنة لكي يعمل المحرّك بشكل سلس كلّياً، وهذه مهارة تستغرق سنوات عديدة لإتقانها، وعند إكماله، وبعد إجراء الاختبارات المكثَّفة، يتم التوقيع على المحرّك من قِبَل أحد أخصّائيي المحرّكات لدى Bentley، وكما هو معمول به منذ سنوات.