بنتلي تحقق إنتاج 20 ألف نسخة من سيارة Bentayga

صنعت شركة بنتلي النسخة رقم 20 ألف من سيارة Bentayga منذ بدء الإنتاج والتسليم للعملاء في العام 2016، في ظل تميّز الشرق الأوسط بكونه أحد الأسواق الرئيسية لهذا الطراز الاستثنائي بفئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV)، مع بلوغ العدد الإجمالي للمركبات المباعة فيه خلال هذه الفترة 2.315 مركبة.

وحدّدت السيارة Bentayga المعايير بفئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات الفاخرة، موفرة للعملاء التجربة الأرقى بعالم القيادة الفخمة عالية الأداء بغضّ النظر عن طبيعة التضاريس الأرضية أو الظروف المناخية.

حول هذا، قال "فراس قندلفت"، مدير التسويق والاتصالات لدى Bentley الشرق الأوسط، أفريقيا والهند: "منذ وصولها إلى الشرق الأوسط في الفصل الثاني من العام 2016، كسبت Bentayga، الحائزة على جوائز عديدة، شعبية كبيرة بين أوساط عملائنا وأرست لنفسها مكانة كأفضل طراز مبيعاً من Bentley في المنطقة، علاوة على هذا تم التأكيد على أهميتها الإقليمية عبر ابتكار نسختين مميّزتين منها بإصدار محدود هما Bentayga Falconry by Mulliner وBentayga Mulliner Pearl of The Gulf".

وتعزّز نمو قطاع المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات الفاخرة على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث تم يدوياً صنع 20,000 مركبة Bentayga من قِبَل حِرَفيين متميّزين يتمتّعون بالمهارات العالية في مصنع Bentley الموجود بكرو البريطانية.

وأمضت كل واحدة منها أكثر من 100 ساعة على خط إنتاج محدَّد، مع قيام فريق من 230 حِرَفياً متخصّصاً بتجميع كل مركبة Bentayga يدوياً بدقّة عالية.

وقد ساهم طرح خمس فئات تجهيزات من Bentayga وأربعة أنظمة مختلفة لتوليد الحركة بتوفير المزيد من الفرص لصالح عملاء Bentley القدماء والجدد على حد سواء لتمكينهم من إضافة هذا الطراز المميّز إلى مجموعاتهم الراقية.

بدأت المركبة بكسب التقدير الكبير بعد فترة قصيرة جداً على إطلاقها، حيث فازت Bentayga بلقب ‘مغيِّرة قواعد اللعبة’ (Game Changer) من مجلّة رائدة في قطاع السيارات بسبب إرسائها لمعايير جديدة وكسرها للتقاليد، وذلك بفضل ما تتمتّع به من جمع فريد بين الفخامة وقدرات السير أينما كان.

بعد هذا جاء التكريم في الشرق الأوسط مع منح Bentayga لقب ‘سيارة العام في الشرق الأوسط’ لسنة 2017 ضمن فئة أفضل مركبة SUV فاخرة كبيرة، وكان هذا الفوز الثالث لها في المنطقة تلك السنة وحدها.

ونادراً ما تمكّنت أي مركبة أخرى من الجمع بشكل متناغم بين الفخامة وقدرات القيادة في أي مكان، وقد توسّع برنامج تطوير Bentayga ليشمل خمس قارّات، فبدءً من الدروب الوسخة والمليئة بالحصى في جنوب أفريقيا وصولاً إلى الحقول الموحلة في تشيشير الإنكليزية، ومن درجة حرارة تبلغ 30 مئوية تحت الصفر في نورث كايب الجليدي بشمال النروج وصولاً إلى حرارة 50 مئوية في الصحراء اللاهبة.

برهنت Bentayga على قدرتها العالية بتقديم أداء فعّال فوق أي سطح من الدروب وفي أقسى الظروف المناخية. كما تم اختبار مركبة SUV الفاخرة من Bentley على الكثبان الرملية في الشرق الأوسط لضمان تمكّنها من تقديم أداء فعّال وبأفضل شكل ممكن في المنطقة.