بـ"البيج الفاتح".. طلاء 7 آلاف واجهة مبنى بلون موحد بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من طلاء 6890 من واجهات المباني والنوافذ باللون الموحد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة اللمسة الجمالية والحضارية للمدن.

من جانبه، أشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام لمحافظة الشرقيه، إلى أن مدينة الإبراهيمية جاءت في المركز الأول، حيث تم الإنتهاء من طلاء ودهان 174 واجهة من إجمالي 185 مبنى، وبنسبة تنفيذ 94.5%، تليها مدينة منشأة أبو عمر في المركز الثاني بـ 136 واجهة من إجمالي 14، بنسبة تنفيذ 91.8%، ثم مدينة كفر صقر في المركز الثالث حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال طلاء ودهان 186 واجهة من إجمالي 219 مبنى، بنسبة تنفيذ 85.8 %.

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة متابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني والنوافذ، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء منها، وكذلك إلزام أصحاب العقارات والوحدات السكنية بجميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى بطلاء واجهات المباني باللون "البيج الفاتح"، والنوافذ الخارجية باللون الأخضر، وذلك حفاظا علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.