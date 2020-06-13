ضبط 44 قطعة حشيش بحوزة عاطل في المنيا

ألقت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، القبض على عاطل لإتجاره بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة أبوقرقاص مسرحًا لمزاوله نشاطه الإجرامي.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بأن معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص أكدت قيام "م. ف .ع"، 33 عامًا، عاطل، مقيم بدائرة مركز المنيا بالاتجار في المواد المخدرة "الحشيش"، بكميات كبيرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة أبوقرقاص لمزاوله نشاطة الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات، وتكليف فريق برئاسة الرائد محمد بكر رئيس مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، وبمعاونه النقيب مروان نصر، والنقيب أحمد عبدالعظيم سليمان، وبإعداد كمين له، وأثناء ضبطه حاول المتهم الاعتداء على القوة الأمنية وتهديد أفرادها وحاول الهرب، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه وضبطه، وبحوزته 44 قطعة من مخدر "الحشيش"، وتذكرة من مخدر "الهيروين"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول للتواصل مع العملاء، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.