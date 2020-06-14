حملات مكثفة لإزالة التعديات والأبراج المخالفة بمدن المنيا

واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة المنيا، تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

وفي مركز أبوقرقاص، قاد الدكتور محمد حلمي رئيس المركز حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينة أبوقرقاص، لإزالة 3 أبراج مخالفة بناء بدون ترخيص بالمدينة.

كما بدأت حملة إزالات مكبره لعدد من الأبراج السكنية المخالفة بمدينة ديرمواس، بقيادة المهندسة نبيله علي رئيس المركز والأجهزة المعاونة، وبحضور قوات الشرطة.

وكان المهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، قد قاد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز بني مزار، حيث جري إزالة 3 أبراج مخالفة.