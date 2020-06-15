بسبب "طيارة ورق".. تفاصيل مقتل عشريني على يد عاطل

خلال 72 ساعة سقط الضحية الثانية بسبب "الطيارة الورقية"، ولكن هذه المرة بمحافظة الجيزة؛ فالضحية الأولى كان بمنطقة المرج واختل توزانه من الطابق العاشر وسقط وسط المارة ولفظ أنفاسه قبل نقله إلى المستشفى، ودلت التحريات أن الجريمة الثانية هي نشوب مشاجرة بين طالب وعاطل على اللعب بطائرة ورقية أعلى سطح أحد المنازل بالجيزة، وانتهت بمقتل الطالب بعدما سدد المتهم له طعنة نافذة أسقطته جثة هامدة، وتحرر محضرا وألقي القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بقتل طالب بطعنة نافذة مستخدما سلاح أبيض "مطواة" في مشاجرة نشبت بينهما بسبب منع المجني عليه المتهم من تسلق منزله خلال اللعب بطائرة ورقية بدائرة قسم شرطة الهرم.

وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب بالعقد الثاني من العمر، وبعمل التحريات وسؤال شهود العيان تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل بسبب قيام الأول بمنع الثاني من تسلق منزله خلال اللعب بطائرة ورقية، وأثناء المشاجرة تعدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" فسقط جثة هامدة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.