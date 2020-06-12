بعد ساعتين من دفنها بالخطأ.. تفاصيل استعادة جثة سيدة توفيت بسبب كورونا

كشف محمود محمد نجل ضحية كورونا التي جرى تبديل جثمانها بالخطأ داخل مستشفى كفر الزيات، تفاصيل الواقعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر": "اتصلوا علينا في المستشفى، إننا نستلم الجثمان، في المشرحة قلتلهم ده جثمان راجل، ومدير الأمن تدخل، وطلعت جثة أمي مدفونة بقالها ساعتين مكان الشخص المتوفي".

وحول سبب عدم التعرف عليها مبكرًا، قال: "الجثة بتبقى محطوطة في غلاف مقفول عليه والناس بتخاف".

وتابع: "اللي حصل إن مساعد الوزير تدخل، وقال لنا لموا الموضوع يا جماعة، واللي كان يهمنا أمي، وفتحت لقيت أمي، وأخدت جثمان والدتي وروحناه".