البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشاريع قوانين الانتخابات، علي تعديلات مشروع قانون أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014

ووافق البرلمان على المادة 54)- الفقرة الرابعة والتي تنص علي:"تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.

وشهدت مناقشات البرلمان جدلا بشان مدة الـ24 ساعة التي منحها القانون للفصل في التظلمات المعروضة أماها، وهو مارد عليه الدكتور علي عبد العال قائلا، أنه تم استطلاع رأي الهيئة الوطنية للانتخابات ووافقت علي مدة الـ24 ساعة.