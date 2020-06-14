رئيس التحرير

محمود مسلم

"الأطباء" تنعى شهيد جديد بكورونا.. والوفيات ترتفع إلى 65

كتب:

إسراء سليمان
06:04 م | الأحد 14 يونيو 2020
الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء

الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء

نعى الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، شهيد جديد بفيروس كورونا، د. أميل فوزي أخصائي الجراحة بمستشفى أبشواي بالفيوم، بين الأطباء، ليرتفع إجمالي الوفيات بالنقابة إلى 65 بين أعضاء النقابة المتوفين إثر إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية، إنّ تضحيات الفرق الطبية ما زالت مستمرة، مؤكدا أنّ الأطقم الطبية هي البطل الحقيقي في أزمة مواجهة فيروس كورونا.

وكان قد نعى في وقت سابق اليوم، الدكتور محمد عبد العليم أستاذ التشريح طب طنطا، والدكتورة إيمان إبراهيم الواسطى بني سويف، والدكتور مدحت عطالله أخصائي الشيخوخة.