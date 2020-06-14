الاتحاد الإماراتي للطيران: تشغيل رحلات منتظمة من وإلى البحرين 19 يونيو

أعلنت الاتحاد الإماراتي للطيران عزمها تشغيل رحلات من وإلى مطار البحرين الدولي بداية من 19 يونيو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذه الرحلة ستربط العاصمة أبوظبي بالمنامة وسيتم تشغيل الرحلات على طائرة بوينج (9-787)، وعلى المسافرين الراغبين في حجز رحلاتهم مع الاتحاد الإماراتي للطيران، زيارة موقع etihad.com، ومراجعة الخيارات المتوفرة والبقاء على الاطلاع بمتطلبات الدخول إلى الوجهات.

وتتوفر امكانية حجز الرحلات على تطبيق الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران، أو الحجز عن طريق وكلاء السفر المحليين أو وكلاء السفر على الإنترنت.

وستقلع رحلات المغادرة في أيام 19، 21، 26 و28 من شهر يونيو الجاري على رحلة رقم EY 371 من أبوظبي في الساعة 01:30 ظهراً وتصل إلى المنامة في الساعة 03:45.أما بالنسبة لرحلات العودة، فسيتم تسيير الرحلات في أيام 19، 21، 26 و28 من شهر يونيو الحالي، وستقلع الرحلة EY 378 من المنامة في الساعة 03:15 ظهراً وتصل إلى أبوظبي في الساعة 05:25 عصراً.