لتعديهما على المبادئ والقيم.. غدا محاكمة "حنين ومودة" بطلتا تيك توك

تنطلق غدا الاثنين، أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام، بطلتا فيديوهات الرقص والاستعراض على تطبيق TIK TOK، و3 آخرين، لاتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع المصري، عن طريق بث فيديوهات راقصة بحركات مثيرة، حيث تعمدن إبراز مفاتنهن في الفيديوهات، لهثا وراء مشاهدات أكثر، ومن ثم عائد مادي أعلى.

وتمثل المتهمتان أمام المحكمة، صباح الغد، بعد سنوات من الاستعراض على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات وأموال طائلة جراء تلك المشاهدات.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهمتين للمحاكمة الجنائية العاجلة، الأسبوع الماضي، بعدما أنهت النيابة التحقيق مع مودة، وكذا بعد ظهور أدلة جديدة ضد حنين، وآخرين.

ونسبت النيابة العامة للمتهمتين، ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الـ3 الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وكانت أجهزة الامن ألقت القبض على حنين حسام، في أبريل الماضي، بعد انتشار فيديو لها وهي تطالب الفتيات المراهقات بصنع فيديوهات من داخل غرف نومهن بأوضاع معينة، مقابل مبالغ مالية، كما ألقت الشرطة القبض على "مودة" في مايو الماضي، بمدينة السادس من أكتوبر، رغم إمعانها في التخفي من الشرطة بتغيير مكان إقامتها واستخدام برامج تشفير مكالماتها، وتبديل سيارتها.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمتين، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، فيما جدد قضاة المعارضات حبسهما على ذمة القضية، وذلك قبل إحالتهما للمحاكمة.