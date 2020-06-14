تدهور حالة الفنان مصطفى درويش بعد كورونا: الوضع من سيئ لأسوأ

تدهورت حالة الفنان مصطفى درويش الصحية بعد أن تأكد فعليا من إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19

ونشر درويش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن حالته الصحية تتدهور، وكتب: "الوضع من سيئ لأسوأ يارب".

كان "درويش" قد اعلن إصابته بالمرض عبر حسابه على فيس بوك من يومين قائلا: "مفكرتش غير في اللي خالطوني، ربنا كتبهالي وهتعدي بإذن الله، وبفضل دعواتكم، أنا جامد أوي في المواقف دي".

وعلق عدد كبير من نجوم الفن، فكتب أحمد السعدني: "ألف سلامة يا درش، خير إن شاء الله"، وعلقت آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى، هتعدي بإذن الله".

يذكر أن مصطفى درويش، شارك في رمضان 2020، بمسلسلين، هما بـ100 وش، مع نيللي كريم وآسر ياسين، وخيانة عهد، مع يسرا وحلا شيحة وبيومي فؤاد.