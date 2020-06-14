أستاذة اقتصاد تركية تحذر: تكلفة الموجة الثانية لـ كورونا ستكون باهظة

صرحت مديرة منتدى البحوث الإقتصادية بجامعة كوتش التركية البروفيسورسيلفا دميرألب أن تكلفة الموجة الثانية لفيروس كورونا والتى من المحتمل أن تواجهها تركيا سوف تكون أكثر كلفة، وباهظة من الموجة الأولى لانتشار الوباء، مؤكدة على ضرورة التزام المواطنين بقواعد المسافة الاجتماعية.

وقالت مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوتش التركية البروفيسورسيلفا دميرألب أننا اليوم نشعر بالفخر فقد نجحنا فى مكافحة فيروس كورونا ولكن هذا له ثمن أيضاً، وأن الموجة الثانية سوف تكون تكلفتها أكبر وباهظة وسوف تعرضنا لمخاطر أكثر.