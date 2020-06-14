بعد إزالة دعاية نظام أردوغان.. تركيا تتهم "تويتر" بحماية الإرهابيين

أفاد موقع دوفار بأن تركيا اتهمت موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمحاولة حماية "الإرهابيين" و"إعادة تصميم السياسة التركية" بعد أن أغلقت الشركة حسابات مرتبطة بحزب العدالة والتنمية لقيادتها الدعاية ونشر المعلومات الخاطئة ومهاجمة منتقدي الحكومة.

وقال مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون: "نود أن نذكر هذه الشركة بالمصير النهائي للعديد من المنظمات التي حاولت اتخاذ إجراءات مماثلة في الماضي".

في بيان نشر على تويتر، قال ألتون أن نية عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية لإعادة تصميم السياسة التركية "واضحة تماما".

حسب موقع دوفار كانت أنقرة قد حظرت في السابق الوصول إلى تويتر.

مذكرة سرية تكشف تعذيب نظام أردوغان لواحد من كبار القيادات العسكرية

كشف قائد سابق في القوات الخاصة التركية، تم ترشيحه لمنصب في الأمم المتحدة كضابط أمن رفيع، في مذكرة إلى المحكمة الدستورية التركية عن تفاصيل التعذيب والاعتداء الوحشي الذي تعرض له في قسم الشرطة في أنقرة بعد اعتقاله في 16 يوليو 2016، كما أورد موقع نورديك مونيتور.

تم اختيار العقيد مراد كوركماز، قائد الكتيبة السادسة والعشرون من كتيبة القوات الخاصة التركية (المعروفة أيضا باسم مارون بيريتس) ليكون ملحق عسكري في مقدونيا في الفترة ما بين 2017 و 2018. كما أوصى قادته باختباره لشغل منصب ضابط تنسيق أمني رفيع في الأمم المتحدة نظرا لحصوله على درجة الدكتوراه وخبرته الميدانية القيمة في تركيا والخارج في العمليات الخاصة. ومع ذلك، تم إنهاء مشواره المهني الرائع فجأة عندما تم الزج باسمه في محاولة انقلاب كاذبة عام 2016 أثناء محاولته تأمين مقر عسكري ضد هجوم إرهابي.

حسب موقع نورديك مونيتور تضمنت مذكرات كوركماز وصف ممارسات التعذيب المنتظمة والمنهجية التي تمارسها الشرطة التركية بعد محاولة انقلاب ليلة 15 يوليو 2016، والتي تمثل بداية حقبة العودة المشؤومة لممارسات سيئة السمعة مثل التعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ,

الشرطة التركية تعتقل 15 في مظاهرة أمام السفارة الأمريكية

اعتقلت الشرطة الترطي حوالي 15 متظاهر في احتجاج بأنقرة في 12 يونيو يدين القتل الوحشي الذي قامت به الشرطة ضد جورج فلويد أحد سكان مينيابوليس، كما ذكرت جريدة بيرجون اليومية.

قوبل مقطع الفيديو الخاص بقتل فلويد في 25 مايو على يد ضابط شرطة بدعم عالمي مع احتجاجات في جميع أنحاء العالم، ومناقشة مراجعة سلوك أقسام الشرطة وفحص العنصرية النظامية ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن حول العالم.

وردد المتظاهرون خارج سفارة الولايات المتحدة في أنقرة كلمات فلويد الأخيرة "أرجوك لا أستطيع التنفس"

زيادة عجز الحساب الجاري في تركيا عشرة أضعاف في ظل انخفاض الصادرات

أفاد موقع أحوال أن عجز الحساب الجاري في تركيا تصاعد 10 أضعاف في أبريل مقارنة بالعام السابق بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في انخفاض الطلب على الصادرات.

وقال البنك المركزي على موقعه على الإنترنت الجمعة إن العجز اتسع إلى 5.1 مليار دولار بدلا من 469 مليون دولار في أبريل من العام الماضي. تحتاج تركيا إلى تمويل عجز حسابها الجاري عبر تدفقات رأس المال الصافية مثل عائدات السياحة والاستثمار المباشر، وهو الأمر الذي يزداد صعوبة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

استطلاع: معظم اليونانيين يؤيدون الرد العسكري ضد تركيا

أظهر استطلاع جديد للرأي أن معظم اليونانيين سوف يدعمون القيام بعمل عسكري ضد تركيا إذا انتهكت الحقوق السيادية لأثينا في المنطقة، حسبما أفادت صحيفة سيتي تايمز اليونانية يوم الجمعة.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه تلفزيون فيرجينا أن 56 بالمائة من المستطلعين يؤيدون الرد العسكري ضد تركيا إذا انتهكت حدود اليونان البرية أو البحرية. وقال 40 في المائة من المجيبين إنهم يفضلون الحل الدبلوماسي. وافق 53 في المائة من المجيبين على وجوب مطالبة المشرعين اليونانيين باتخاذ قرار بالإجماع لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد تركيا. في الاستطلاع، وافق 83 في المئة من المستطلعين على بناء سياج حدودي مع تركيا. شارك ما مجموعه 1100 شخص فوق سن 17 في الاستطلاع الذي أجري بين 4 و 9 يونيو.

مسؤول في المفوضية الأوروبية يصف نشاط تركيا في شرق المتوسط ​​بأنه "غير مقبول"

أدان مسؤول رفيع المستوى بالمفوضية الأوروبية يوم الجمعة تحركات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ووصفها ​​بأنها "غير مقبولة"، مشيرا إلى أن القضية ستناقش من قبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يشارك في مؤتمر عبر الهاتف لمجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين، حسب صحيفة كاثيمريني اليونانية.

وقال المسؤول إن المفوضية الأوروبية ستواصل إلقاء الضوء على سلوك تركيا في المنطقة، حيث بدأت بالفعل استكشافات غير شرعية للطاقة وتسعى إلى توسيع نطاق أنشطتها للتعدى على الجرف القاري اليوناني . وأكد المسؤول إن هذه القضية تعد"مهمة للغاية" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.