بـ4 ملايين جنيه.. تجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمطاي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي بمحافظة المنيا، إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وتفقد خالد عبدالرؤوف رئيس المركز محطة الصرف الصحي الرئيسية بمركز مطاي، حيث سيتم إحلال وتجديد 3 طلمبات بالمحطة بتكلفة تقريبية تصل إلى 4 ملايين جنيه، وشدد على استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات من نقاط تجميعها بالقرى وأحياء المدينة، تمهيدًا لرفعها إلى الظهير الصحراوي، حفاظًا على صحة المواطنين.

وذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية، أنه تم تنفيذ حملة نظافة ليلية بحي غرب المدينة ورفع المخلفات، وتمهيد طريق 242 أمام مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي البلد وحتى الطريق الدائري، باستخدام معدات الوحدة المحلية، كما تم رفع المخلفات من نقاط تجميعها بحي جنوب المدينة.