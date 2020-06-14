الشيخ ناصر بن حمد عن أصالة: تمتلك صوتا اجتذب الجماهير

أشاد الشيخ ناصر بن حمد شاعر أغنية الفنانة السورية أصالة نصري الجديدة، "جيتني مكسور"، والتي طرحت خلال الساعات القليلة الماضية عبر قناتها على "يوتيوب".

قال "بن حمد" عبر صفحته على "تويتر" عن أصالة: "أبرز الفنانات العربيات الذين يمتلكن صوتا رائعا وأداء متميزا قادرا على اجتذاب الجماهير".

وعلقت أصالة على الصورة، قائلة: "بكلّ سعادة وفخر تشرّفت بالغناء منّ أشعار صاحب السموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.. والحلو في هذا الإعلان عنها.. هو أنّكم لنّ تنتظروا سوى ساعات قليله لنستمتع جميعًا معًا هذا المساء بعمل كلّ منّ شارك فيه سعى بأنّ يُجاري رقيّ كلماته.. لأنّها نابعه منّ شعور رجل شهدت له الدّنيا بجميل خلقه وسموّه (ناصر المظلومين).. أنا معكم بانتظارها أراقب السّاعه لأحيا معكم وقتًا بالنسبة لي منّ كلّ الأوقات هو الأحلى".