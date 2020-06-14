عاجل.. العناني: السياحة الوافدة تعود لـ3 محافظات فقط بداية من شهر 7

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن السياحة بدأت في العودة من يوم 15 مايو حيث عادت السياحة الداخلية بنسبة 25 %، وتم إعطاء التراخيض لـ78 فندقا.

وأضاف العناني أنه في يوم 1/6 زادت نسبة التشغيل لـ50 وتم إعطاء التراخيص لـ232 فندق حصلوا على ترخيص التشغيل من السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشار العناني أنه بدءا من 1 يوليو حركة السياحة الوافدة ستكون لـ3 محافات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كونها محافظات ساحلية بعيدة عن السكان وأقل رصد لإصابات كورونا، والمرحلة الأولى السائح سيتحرك في المنتجع السياحي وداخل المحافظة وبالتدريج سيتم فتح المحافظات كلها.

وشدد العناني على أن قرار فتح السياحة القرار ليس مصري خالص ولكنه الدول مسؤلة عن عودة الحركة السياحية، مشددا: "محدش هيفتح غير لما يحصل على ترخيص للفتح والمطعم وفي حالة وجود مخالفات لن يكون هناك تسامح مثلما أوقفت نشاط الفندق الذي انتشرت فيديوهات مخالفته الأمس، وهو إجراء سيكون مع أي مخالف".