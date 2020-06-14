هيكل: مؤتمر لوزيري السياحة والطيران للإعلان عن موعد الفتح التدريجي

كشف الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة ستكشف خلال الأسبوعين المقبلين خطة كل وزارة وقطاع على حدة للعودة التدريجية أمام الرأي العام، "هنعلن كل خطة للرأي العام لأننا اتفقنا أن المواطن شريك، وسيعلن خطة كل قطاع في حال الاتفاق على عودة القطاع وفقاً لتقييمنا للوضع على الأرض لفتح أي قطاع، فكل قطاع له خصائص".

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن وزارتي الطيران والسياحة ستعقدان مؤتمراً بالغد في مقر وزارة الإعلام لإعلان خطتهما، مشيراً إلى أن وضع هذين القطاعين يختلفان عن القطاعات الأخرى.

وتابع: "هذين القطاعين يجب أن يكونا جاهزين في حال العودة بشكل مسبق، مش هينفع لو قررنا الفتح يوم 1 يوليو أقول للناس احجزوا طيران يوم 30 يونيو يجب أن تكون هناك فترة قبلها".