خالد سليم عن "اللي فات مات": استمعت بـ18 ساعة تصوير في لبنان

أعرب الفنان خالد سليم عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغنيته الجديدة "اللي فات مات"، والتي طرحت منذ أيام.

وكشف سليم عن كواليس الأغنية عبر تعليق نشره بصفحته الرسمية بموقع "تويتر"، قائلا: "من أكتر التجارب اللي استمتعت بيها جداً، كواليس تصوير أغنية (اللي فات مات) في لبنان استمرت تقريبا 18 ساعة، بس اللي بيهون أي حاجة صعبة هو فريق العمل اللي بشكره جداً وبشكر كل الناس اللي بتبعتلي تقولي إنها مبسوطة بالأغنية، وطبعا كل الحب لزوجتي اللي دايما جمبي".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن جرى تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم في عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضا، خلال الفترة المقبلة.