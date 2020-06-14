الإفتاء: الاعتداء على الأطقم الطبية حرام.. ويأثم فاعله شرعا

أكدت دار الإفتاء المصرية على حرمة الاعتداء على الأطقم الطبية.

وقالت الدار، عبر صفحته الرسمية: يحرم الاعتداء على الأطقم الطبية، ويأثم فاعله شرعًا، ولا يُعْذَر في اعتدائه؛ فالطبيب لا يملك إلَّا فعل الأسباب، أَمَّا الشفاء فلا يملكه إلا الله عز وجل، يقول الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء:80]

وتابعت: يجب أن يلتزم أهل المريض بضبط النَّفْس عند التعامل مع الأطقم الطبية، وعلى الطبيب أيضًا طمأنةُ أهل المريض والتخفيف عنهم ومراعاة الظَّرْف الاستثنائي الذي تمر به بلدنا الحبيب.