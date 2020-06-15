حظك اليوم الاثنين 15-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعتمد علم الأبراج على إظهار السمات الشخصية الخاصة بكل برج على حدة، ويهتم الكثير من الأشخاص بمطالعة الحظ اليومي للبرج الخاص بهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الشمس في منزلك الثالث تمنحك قدرة على التطور وتحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتثبت وجودك في كل مكان تتواجد به.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 إبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تميل نحو التخطيط جيدا، فقط عليك أن تحرص على الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة الأمور من حولك في صمت وعليك أن تبقى اليوم متحفظا حتى تكوّن رأيا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بحجج قوية وتستطيع أن تتواصل جيدا مع الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يضع الأصدقاء والأحباب في مقدمة اهتمامك ويمدك بالجاذبية وتنجح في اجتذابهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وقد يضع على عاتقك مسئوليات ثقيلة وعليك أن تسترخي وتنظم وقتك وتحدد أولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تراجع نفسك قبل كل قول كي لا تجرح من تحب أو شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعوك للمغامرة.. كما أن قدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم والوقت مناسب للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك قولا أو كتابة وتؤثر في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم قدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أعمالك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، تعرف اليوم كيف تقترب من الآخر بذكاء وتتألق سحرا وجاذبيةً.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مينا مسعود، ويوافق تاريخ ميلاده 17 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع من حولك ومع شركاء العمل وحاول أن تكون مرنا مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول أن تتغلب على انفعالاتك الداخلية ولا تنسَ حق الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تظهر تميزا وبطولة وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم ملهما وقد تأتيك فرصة تحلم بها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب وتحصل في المقابل على الحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد يثير الخلافات فاصبر للغد حتى تعيد الدفء للعلاقات العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم لاقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك كي تحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للانفتاح وللخروج والانطلاق وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق تواصلا أفضل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك وأن تراجع جيدا خطواتك تجنبا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في وضع معاكس.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك واستخدم منطقا سليما يجعلك مقنعا مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.