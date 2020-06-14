حظك اليوم الأحد 14-6-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يكره الخبث والسطحية، ولديه القدرة على فهم الآخرين دون أن يتمكّن أحد من أن يفهمه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يعدك بحياة عاطفية واجتماعية حلوة ويمنحك مشاعر مشتعلة وأوقاتا سعيدة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة مايا دياب، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.