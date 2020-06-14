وزير الإعلام: إجراءات عودة المطارات والسياحة تماثل ما اتخذته دول أخرى

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام إن جميع الإجراءات الاحترازية التي تمت في جميع الوزارت لعودة العمل مرنة جدا، وفيما يتعلق بقطاع السياحة فالسياحة عادت فقط للمحافظات الأكثر أمانا وبضوابط كثيرة جدا.

وأضاف هيكل خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر وزارة الدولة لشئون الإعلام، أن الإجراءات التي قررت مصر اتخاذها في عودة السياحة والطيران تعادل نفس الإجراءات التي اتخذتها عدد من الدول.

وأشاد هيكل بعمل اللجان التي أقرت هذه الإجراءات الاحترازية والتي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر.

وأدار هيكل المؤتمر الصحفي واستقبل أسئلة الصحفيين والتي وجهوها لوزراء السياحة والآثار والطيران المدني وأجابوا عليها.