وزير الإعلام: قد نعود للإغلاق الجزئي عقب الفتح حال حدوث أي انتكاسة

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، حول اتجاه الحكومة في الفترة المقبلة حال استمرار تصاعد أرقام الإصابات حول أول يوليو المقبل، فذكر أنه يتم متابعة الأمر على مدار الأسبوع بشكل يومي، وتجتمع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أسبوعيًا للنقاش، ويتم إصدار قرارات مهمة كل أسبوعين وفقًا للوضع على الأرض، كما أن القرارات التي تصدر تتخذ وفقا للوضع الوبائي على الارض .

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن القرارات تتخذ بصعوبة بالغه لكثرة وجهات النظر واختلافها حول ضرورة الفتح الاقتصادي أو الاستمرار في الإجراءات الاحترازية، فحتى هذه اللحظة لا أحد يملك لا في مصر ولا في العالم إطار زمني محدد لانحسار الأزمة تتواتر.

وتابع: "الأنباء من حين لآخر حول قرب خروج لقاح لكن ما زالت جميعها مجرد أنباء لا تحمل حيزاً واضحاً للتنفيذ"، موضحًا أنه في حال قرار الفتح الاقتصادي سيتم متابعه القرار باستمرار على الأرض وفي حال حدوث لا قدر الله أي انتكاسة قد نتراجع في القرارات ونعود مرة أخرى لفكرة الإغلاق الجزئي.