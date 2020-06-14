رويترز: إصابات كورونا في العالم تخطت 7 ملايين حالة

أفادت وكالة أنباء رويترز بأن إصابات كورونا في العالم تخطت 7,83 مليون حالة

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن المنظمة لا يمكن أن تتسامح فى استخدام بلد أو قارة لتكون حقلا للتجارب، لافتا إلى أن المنظمة وعندما تبدأ التجارب السريرية على اللقاحات ستتأكد من أن الإجراءات والبرتوكولات ستطبق نفسها فى كل البلدان.

وأوضح ادهانوم - فى مؤتمر صحفى فى جنيف، ردا على سؤال حول ما أثير عن مطالبة أحد الأطباء فى أوروبا بتجربة اللقاحات فى إفريقيا - أنه ما من مبرر للقلق بشأن جعل إفريقيا محطة للاختبار حيث توجد 37 بلدا حول العالم تشارك فى تجربة تضامن للتجارب السريرية للمنظمة وبنفس الإجراءات، مضيفا أنه عندما يتعلق الأمر باللقاحات فموقف المنظمة هو واحد، وهو استخدام نفس الإجراءات فى كل الدول.

من جهة أخرى، قال أدهانوم، إن الصغر المتناهى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وما تسبب به فى مختلف دول العالم قد علم الجميع التواضع، مشيرا إلى أن المنظمة والعالم تعلما الكثير فى الفترة الماضية ولكن هناك الكثير أيضا الذى لم يتعلماه بعد عن الفيروس.

وأشار المدير العام للمنظمة، إلى أن الأبحاث بخصوص نقل المرض من الأشخاص الذين لا تظهر أعراض المرض مازالت مستمرة، مؤكدا أن الأهم هو استمرار إيجاد الحالات المصابة التى تظهر عليها الأعراض والعزل وتتبع المخالطين، خاصة وأن التجارب فى دول عديدة أثبتت أن هذا هو الأنجع.